تامر حسني يتحدث عن حفله بالسعودية (فيديو)

قال الفنان والمطرب المصري تامر حسني، إن اختياره لإحياء أول حفل غنائي داخل السعودية تزامنًا مع رؤية المملكة 2030 خلال الفترة القادمة، هو شرف كبير لأي فنان أو مطرب.

وذكر تامر حسني في استضافة إعلامية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي تامر أمين على فضائية “الحياة” أذيع مساء أمس الاثنين للحديث عن كواليس حفله الذي أقيم بالسعودية في الـ30 من مارس/ آذار الماضي، أن علاقته بجمهوره، لم تكن مجرد علاقة بين مطرب وجمهور، وإنما أكبر من ذلك بكثير.

وعن شعوره أثناء الصعود للمسرح في السعودية، قال تامر: “شعرت أنني أصعد المسرح لأول مرة، وشعرت أنني بين أهلي وناسي، أنا أحب جمهور المملكة، وأحترمهم”.

وتحدث تامر عن الاتفاق معه من قبل هيئة الترفيه السعودية لإحياء الحفل، مشيرًا إلى أن قيادات الهيئة قالوا له إن جمهور المملكة يحبك، ونحن نريد أن نترجم هذا الحب إلى حفل غنائي، قائلًا: “لي الشرف أن أكون أول فنان ومطرب يحيي أول حفل في السعودية، في ظل الانفتاح الذي يسيطر عليه الأمل والحب”.

واستكمل تامر حسني حديثه قائلًا: “علاقتي بجمهوري وطيدة، وشباب كتير عارف أنني نشأت من الصفر، وعانيت كثيرًا، وكثيرًا ما يسألني جمهوري عن أشياء خاصة، وأقدم ما لدي من خبرة في هذا الأمر، حيث استمع جيدًا للآخرين”.