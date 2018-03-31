تامر حسني معلقًا على أول حفل له بالسعودية: حاصرني التوتر

كشف الفنان المصري تامر حسني عن سبب توتره قبيل بدء أولى حفلاته الغنائية في مدينة جدة السعودية، مشيرًا إلى أنه “شعر بأنه يغني لأول مرة؛ لما للسعودية من مكانة كبيرة في قلبه وقلب كل عربي”.

وأحيا تامر حسني حفله الغنائي الأول في مدينة جدة السعودية، أمس الجمعة، بحضور ما يقرب من 20 ألف شخص، داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث قدم أولى فقرات الحفل المطرب السعودي محمد السهلي الذي أشاد بالتجربة الغنائية واعتبرها مؤثرة.

وتعليقًا على حفله الأول في السعودية، تحدث تامر حسني لـ”إرم نيوز” قائلًا: “لا أبالغ إذا قلت إنني كنت في غاية السعادة وأنا أغني على أرض السعودية التي تحتل مكانة كبيرة في قلب كل عربي، وتملكني إحساس غريب أبسط وصف له أنني شعرت وكأنني أغني لأول مرة في حياتي”.

وعن مقطع الفيديو الذي كشف توتره قبل الحفل، أضاف تامر: “قبل الصعود إلى خشبة المسرح، حاصرني التوتر لأنني شاهدت كثافة الحضور الجماهيري، وحماسه أيضًا، وهذا يضع الإنسان في مأزق نفسي، ويجعله خائفًا بعض الشيء، ولذا بذلت كل ما في وسعي لإسعاد هذا الجمهور، وتقديم حفل ناجح”.

أما عن ردود الفعل بعد الحفل، تابع حسني: “الحمد لله لمست سعادة الجمهور السعودي، وهذا كان واضحًا من خلال تفاعله القوي مع كل الأغاني التي قدمتها، وأتمنى العودة للغناء مرات ومرات”.

يذكر أن تذاكر حفل تامر حسني نفدت خلال ساعات من الإعلان عنها، فيما أقيم الحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، حيث تم تصميم مسرح ضخم لم يسبق تنفيذه في كل حفلات تامر حسني.

ومن الأغاني التي قدمها تامر حسني في حفله الأول بالسعودية: “عينيا بتحبك”، “كل مرة “، “بنت الإيه”، “تليفوني رن”، و”قرب حبيبي”.