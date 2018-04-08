آلاف الإيرانيين يتجمهرون أمام محال الصرافة بعد تدهور العملة المحلية (صور وفيديو)

تجمهر آلاف الإيرانيين أمام محال الصرافة في مناطق مختلفة مع تراجع العملة المحلية أمام جميع العملات الأجنبية بوتيرة قياسية.

وذكر موقع “آمد نيوز”، أن “آلاف الإيرانيين تجمعوا أمام محال الصرافة مع تراجع العملة المحلية، حيث وصل سعر صرف الدولار بمحال الصرافة في طهران إلى 6 آلاف تومان”.

وأضاف الموقع أن “المئات من القوات الأمنية انتشرت في مناطق مختلفة من طهران؛ خشية أن تتحول هذه التجمعات إلى احتجاجات مناهضة للنظام مع تردي الأوضاع الاقتصادية”.

وردد بعض المجتمعين شعارات ضد الرئيس حسن روحاني.

وفي سياق متصل، رجح عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان الإيراني النائب هادي قوامي، أن “ينهار اقتصاد بلده مع عجز حكومة الرئيس روحاني السيطرة على وقف انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية”.

وحث النائب قوامي “الحكومة ورئيس البنك المركزي وكبار المسؤولين على ضرورة عقد اجتماع عاجل لتدارك الوضع”، مشيرًا إلى أن “العملة المحلية قابلة للانهيار أكثر، وربما يصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 12 ألف تومان”.

وفي هذا السياق، قالت وكالة أنباء “إيسنا” الحكومية، إن العشرات من محال الصرافة في طهران أغلقت بأمر من السلطات الأمنية؛ بعد انهيار العملة المحلية.