إيران تبحث عن 50 شخصًا فقدوا في مرتفعات شمال طهران

أعلن مسؤول إيراني اليوم الجمعة، عن فقدان حوالي 50 شخصًا في مرتفعات “قله توغال” الواقعة شمال العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن هؤلاء عالقون في تلك المناطق المرتفعة، بسبب فقدانهم الطريق نتيجة الضباب والثلوج.

وقال نائب مدير عمليات الإنقاذ والطوارئ في طهران، سيد رضا معتمدي، لوكالة أنباء “ميزان نيوز”، إنه “في الساعة الحادية عشرة صباحًا تلقينا اتصالات هاتفية عن فقدان 50 شخصًا كانوا يقومون بالتزحلق من أعلى مرتفعات جبال قله توغال شمال العاصمة طهران”.

وأوضح معتمدي أن “منظمة الإنقاذ والطوارئ أرسلت فرقًا للبحث عن هؤلاء الأشخاص في المرتفعات”، مشيرًا إلى وجود مشاكل في البحث عن هؤلاء بسبب الضباب والثلوج.

وتابع “وفقًا للمعلومات الأولية، فقد كان هؤلاء الـ50 شخصًا ضحية للضباب الشديد والثلوج وفقدان الطريق الرئيس”، منوهًا إلى أن “بعضهم قد يكون أصيب بجروح، ولا تزال الجهود تبذل للعثور عليهم ونقلهم إلى المناطق المنخفضة”.