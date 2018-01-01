العملة الإيرانية تهبط أمام الدولار ومحال الصرافة تغلق أبوابها مع تصاعد الاحتجاجات

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام العملة الإيرانية، إلى مستوى عال في ظل الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد، فيما أغلقت أغلب محال الصرافة في عدد من المناطق التي تشهد تظاهرات مستمرة.

وبلغ سعر صرف الدولار الواحد أمام العملة الإيرانية 43000 ريال، بحسب ما ذكرت صحيفة “فرهيختجان” الإصلاحية الإيرانية، اليوم الاثنين.

وكان سعر بيع الدولار قبل الاحتجاجات، 41500 ريال إيراني.

وكشفت الصحيفة في تقرير لها أن مؤشر البورصة في طهران فقد نحو 2400 نقطة بسبب الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ضد الحكومة.

في المقابل، اعتبرت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، أن ارتفاع سعر الدولار “مرتبط بحلول العام الميلادي الجديد الذي يتزايد عليه الطلب بشكل كبير مع وجود رغبة لدى بعض الإيرانيين في مغادرة البلاد للخارج بسبب أعياد الميلاد”.