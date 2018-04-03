قبل رقص صافيناز بالحجاب.. راقصات شهيرات واجهن تهمة “ازدراء الأديان” في مصر

أثارت الراقصة صافيناز خلال اليومين الماضيين ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ارتدائها “طرحة” من بدلة الرقص، وضعتها على هيئة الحجاب خلال أدائها إحدى الفقرات الراقصة.

ودفع ذلك الأمر عدداً من المحامين إلى التلويح بمقاضاتها بتهمة “ازدراء الأديان”، ما يجعلها عرضة لحكم بالحبس قد يصل إلى 5 سنوات، وفقاً لقانونيين.

ولكن المدقق في الأمر جيدًا، يدرك أن الراقصة الأرمينية ليست الأولى التي توجه لها هذه التهمة، فهناك عدد من الراقصات أثرن نفس الضجة من قبل وواجهن نفس التهمة، وهن كالتالي:

دينا

في عام 2012، أحيلت الراقصة دينا إلى النيابة العامة للاستماع لأقوالها في التهمة الموجهة لها بصحبة فريق عمل فيلم “عبده موتة” في اتهامها بازدراء الأديان لرقصها على أغنية مسيئة لـ “آل البيت” وهي أغنية “يا طاهرة يا أم الحسن والحسين”، قبل أن يتم إخلاء سييلها بعد ذلك من قبل نيابة شمال الجيزة.

وحاولت دينا بعد ذلك الخروج من حالة الضغط الاجتماعي والديني عليها، لتقدم اعتذارها، مشددةً على عدم رضاها عن تقديم أي عمل يحمل إساءة من أي نوع سواء للدين الإسلامي أو الأديان السماوية الأخرى.

سما المصري

وتعد الراقصة سما المصري، أكثر الراقصات المصريات عرضة لتلك التهم، ففي يونيو/ حزيران 2014 أجرت النيابة المصرية تحقيقًا معها عقب ظهورها المثير للجدل بالنقاب على شاشة قناة “فلول”.

وأخلت “نيابة القاهرة الكلية” سبيل سما المصري بعدها بفترة بعدما جرى التحقيق معها بتهمة ازدراء الأديان على خلفية إعلانها تقديم برنامج ديني في رمضان، الأمر الذي أثار حينها حالة جدلاً وهجوماً كبيراً عليها.

مروى

واجهت المطربة والفنانة الاستعراضية اللبنانية مروى تهمة ازدرء الأديان من خلال كلمات أغنيتها الاستعراضية “متجوزاه” بسبب كلمات الأغنية والتي جاءت فيها جملة “ومقام سيدنا الحسين لمتجوزاه.. وهاعيش حياتي معاه”، لتتعرض إلى حملة دينية شرسة قبل أن تخرج وتعتذر عن هذا الخطأ غير المقصود.

يذكر أن المادة الـ (98) من قانون العقوبات في مصر تنص على: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه كلّ من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية”.