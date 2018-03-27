بدراجة نارية.. الراقصة سما المصري تخطف الأضواء في الانتخابات المصرية ( فيديو وصور)

في لقطة مثيرة، ذهبت الفنانة الاستعراضية سما المصري إلى لجنة الاقتراع بالانتخابات الرئاسية المصرية وهي تستقل دراجة نارية.

ووصلت سما المصري لجنتها الانتخابية في نقابة المهن الطبية بالأزبكية بوسط العاصمة القاهرة على دراجة نارية، قبل أن يلتف حولها الشباب والفتيات لالتقط صور والدخول في أحاديث جانبية معها.

وفوجئ أمن اللجنة بالفنانة الاستعراضية تدخل على الدراجة النارية، ليتم استدعاء قاضي اللجنة الذي رفض طلبها، داعيًا إياها إلى ترك الدراجة بالخارج ودخول اللجنة على قدميها، لتستجيب “سما” وتدخل مترجلة على قدميها.

يذكر أن سما المصري صاحبة جدل مستمر بسبب صورها وتدويناتها وأعمالها الفنية، والتي كان آخرها ارتداء النقاب حتى تستطيع ركوب الباص، والتنقل بسهولة والتخفي بين الناس.