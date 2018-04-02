بعد رقصها بالحجاب.. صافيناز تواجه شبح الحبس (صورة)

تواجه الراقصة الروسية صافيناز احتمالية تعرضها لأحكام بالسجن في مصر تصل إلى 5 سنوات؛ لاتهامها بازدراء الأديان.

وأعلن المحامي سمير صبري، اليوم الإثنين، عن تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد الراقصة “صافيناز”؛ للتحقيق معها ومحاكمتها بتهمة ازدراء الأديان؛ لارتدائها حجابًا خلال رقصها في أحد الحفلات.

واستند البلاغ على نص المادة (98) من قانون العقوبات، والتي تنص على: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه كل من استعمل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول والكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي”.

وقال الخبير القانوني مؤمن رميح، إن الراقصة تواجه حكم الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات حال إدانتها من المحكمة في اتهامها بازدراء الأديان.

وأضاف رميح في تصريح لـ “إرم نيوز”، أن العقوبة التي ستطبق عليها منصوص عليها بالفقرة الثانية في المادة من قانون العقوبات، والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.

وكانت صور متداولة خلال الساعات الماضية قد أظهرت الراقصة الاستعراضية “صافيناز” وهي ترتدي طرحة من نفس لون بدلة الرقص خلال أدائها فقرة راقصة؛ الأمر الذي تسبب في إثارة جدل واسع عبر مواقع التواصل.

ولم تشفع تبريرات صافيناز عبر التصريحات المتلفزة لها أمام الرأي العام، إذ أعلنت أنها لم ترتد حجابًا أثناء الرقص لكي يتم اتهامها بازدراء الأديان.

وقالت: “لم يكن حجابًا، بل طرحة خاصة ببدلة الرقص وضعتها على رأسي لمدة ثانية واحدة”، هكذا بررت الراقصة الأرمينية فعلتها، معتبرة هذا نوعًا من الرقص وهي تفعل ذلك باستمرار.

وتثير الراقصة “صافيناز” من حين لآخر الجدل؛ بسبب بعض تصريحاتها وأفعالها، والتي كان من بينها الرقص وهي ترتدي علم مصر، وكذلك الرقص دون ترخيص في منطقة التجمع الخامس، ليصدر ضدها حكمان بالحبس ستة شهور، ويتم إلغاؤه بعد ذلك والحكم ببراءتها.