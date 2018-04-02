بعد موجة غضب عارمة.. كيف بررت صافيناز رقصها بـ”الحجاب”؟ (صورة وفيديو)

رفضت الراقصة الأرمينية صافينار، اتهامها بازدراء الأديان، بعد أن ظهرت في صورة وهي ترقص مرتدية الحجاب.

ما زالت أزمة رقص صافينار بالحجاب تلقي بتداعياتها في المجتمع المصري، الذي اعتبر قطاع كبير منه هذا التصرف استهانة بمظاهر التدين.

ونشرت صافيناز صورة لنفسها خلال إحيائها حفل زفاف وظهرت في الصورة وهي ترقص مرتدية بدلة رقص ذهبية اللون وتغطي رأسها بالحجاب.

وقالت صافيناز للإعلامي وائل الإبراشي عبر مداخلة هاتفية لبرنامجه “العاشرة مساء” على قناة “دريم” إنها “لم ترتد حجابًا أثناء الرقص لكي يتم اتهامها بازدراء الأديان”.

وأضافت: “لم يكن حجاباً بل طرحة خاصة ببدلة الرقص وضعتها على رأسي لمدة ثانية واحدة.. هذا نوع من الرقص وأفعل ذلك باستمرار”.

وأشارت إلى أن “صديقاتها محجبات وكل المحجبات فوق رأسي”.

ورغم ذلك، يعتزم المحامي سمير صبري تقديم بلاغ ضدها للنائب العام، معلنًا في البرنامج ذاته أنه سيقدم البلاغ صباح اليوم الاثنين.

وقال صبري إن “الصورة التي نشرتها صافيناز تؤكد أن ما ارتدته حجاباً وليس طرحة، وظهر ذلك من الطريقة التي ارتدته به فهي طريقة ربط الحجاب نفسها، والمقصود منها الظهور بمظهر المتحجبة”.

ومرت صافينار بأزمة في أيلول/ سبتمبر 2015 بعد أن ارتدت بذلة رقص بشكل علم مصر وهو ما دفع محامون لمقاضاتها بتهمة إهانة العلم المصري، وتم الحكم عليها بالحبس لمدة 6 أشهر لكن محكمة استئناف العجوزة قبلت استئنافها وألغت الحبس وعاقبتها بغرامة 30 ألف جنيه.