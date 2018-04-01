مصر تتطلع للمشاركة بإعادة إعمار العراق عبر تشكيل تحالف شركات مقاولات

كشفت مصادر مصرية مطلعة، عن مشاورات تجريها القاهرة مع أطراف دولية وإقليمية؛ من أجل السعي لتشكيل تحالف شركات مقاولات، بهدف الفوز بجزء من “كعكة” المشروعات الجاري الإعداد لها لإعادة إعمار العراق.

في هذا الإطار، أكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية الدكتورعلاء عز، أن “بلاده مستعدة بكامل قوتها للمشاركة في إعادة إعمار العراق”.

وقال عز في تصريحات لـ”إرم نيوز”، إن “اتصالات تجري بين اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض، واتحاد الغرف الأوروبية؛ لتأسيس تحالفات قوية في المشروعات الضخمة التي ستطرح في العراق”.

وذكر أن “ثمة طلبًا متزايدًا على الشركات المصرية، بالنظر إلى خبرتها في مشروعات البنية التحتية، لاسيما أن مصر لديها شركات لها خبرة دولية، أبرزها شركات المقاولات المصرية والنصر العامة للمقاولات، كما أن شركات القابضة للتشييد والتعمير تمتلك خبرات كبيرة في أعمال البنية الأساسية والتشييد”.

من ناحيته، شدد رئيس لجنة الأسعار بالغرف التجارية المصرية أحمد صقر، على أن “مشروعات إعادة إعمار العراق ستوفر فرص عمل هائلة للشباب”، موضحًا أن “الصادرات المصرية ستفتح أسواقًا جديدة وبقوة في مشروعات إعادة إعمار العراق، خاصة صناعة الأسمنت التي من المتوقع أن تزدهر بشكل كبير”.

وطالب صقر في تصريحات لـ”إرم نيوز”، الحكومة المصرية “بضرورة تذليل كافة العقبات التي تقف حجر عثرة في طريق زيادة الاستثمارات”، لافتًا إلى أن “مصر لديها خبرة دولية في المشروعات التي تحتاجها العراق لإعادة إعمارها”.

من جهته، رأى الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصريين المهندس حسين صبور، أن “الفترة الماضية أظهرت قدرة الشركات المصرية على إنجاز مشروعات ضخمة في وقت قياسي، وهو ما حدث في مشروع قناة السويس والعاصمة الإدارية”.

وأبدى صبور في حديث لـ”إرم نيوز”، تخوفه من “تكرار سيناريو إعمار الكويت، وتحديد الرشاوى والمحسوبية للدول المشاركة في تلك المشروعات الضخمة، لكنّه أبدى في الوقت ذاته تفاؤله بهذا الملف، لاسيما مع الريادة لمصر في هذا القطاع”.

أما الخبير الاقتصادي الدكتور حسن الشقطي، فقد أفاد بأن “دول العالم والشركات متعددة الجنسيات، تتنافس للفوز بجزء من كعكة إعادة إعمار العراق، الذي يكلف ما يزيد على 88 مليار دولار”.

ودعا الشقطي خلال حديث مع “إرم نيوز” إلى “ضرورة تخصيص الحكومة المصرية مليار دولار على الأقل، قروضًا للمشروعات التي ستنفذها شركات مصرية في عمليات إعادة الإعمار”، لافتًا إلى أنّ “المشاركة في الإعمار ستزيد من قدرات الشركات المصرية، وهو ما يعود بالنفع على السوق المحلية”.

واعتبر الشقطي أن “ما يعزز فرصة مصر في المشاركة بإعادة إعمار العراق، طلب بغداد رسميًا مشاركة مصر في ذلك، كونها مطلعة على قدرات مصر في مشروعات البنية التحتية الضخمة”.