رئيس العراق يتسلم دعوة من الملك سلمان لحضور القمة العربية 

تسلم الرئيس العراقي فؤاد معصوم، دعوة من الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز؛ لحضور أعمال القمة العربية في مدينة “ظهران” السعودية.

وذكر بيان صدر عن رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الأحد، أن معصوم تلقى رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تضمنت دعوة للمشاركة في أعمال مؤتمر القمة العربية الـ 29، والمقرر عقده في الخامس عشر من الشهر الجاري في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف البيان، أن الدعوة سلّمها سفير المملكة العربية السعودية في بغداد عبدالعزيز بن خالد الشمري.

وشهدت العلاقات السعودية العراقية تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث تبادل المسؤولون في الدولتين زيارات على أعلى المستويات، كما وقع الجانبان اتفاقيات تجارية واستثمارية في مختلف المجالات.