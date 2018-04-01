مقتل جنديين و6 مسلحين في عملية للجيش المصري بسيناء

أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، عن مقتل عسكريين اثنين، و6 مسلحين، في اليوم الثاني والخمسين للعملية العسكرية الشاملة بأنحاء البلاد.

جاء ذلك في بيان عسكري (رقم 17) متلفز، تضمن نتائج مبدئية لخطة “المجابهة الشاملة”، التي انطلقت في الـ9 من شباط /فبراير الماضي تحت عنوان “سيناء 2018″، وتستهدف مواجهة مسلحين بسيناء ودلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، دون تحديد مدة العملية.

وأعلن البيان مقتل 6 مسلحين وصفهم بـ”التكفيريين”، في عمليتين أحدهما خلال استهداف “بؤر إرهابية” بشمال سيناء والثانية “عملية نوعية ” بنطاق الجيش الثالث الميداني شمال شرق مصر.

وأضاف أنه “نتيجة للأعمال القتالية تم استشهاد ضابط وجندي وإصابة ضابط صف وجندي”.

وأشار إلى أنه تم “القبض على 513 عنصرًا إجراميًا ومطلوبًا جنائيًا ومشتبهًا فيهم وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

واستنادًا إلى البيانات العسكرية السابقة، يرتفع عدد القتلى إلى 24 عسكريًا و163 مسلحًا، وعدد الموقوفين إلى 3690 شخصًا (تم الإفراج عن عدد كبير منهم لم يحدد) منذ بدء العملية الشاملة بالبلاد.