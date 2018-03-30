للمرة الأولى.. ليبرمان يغرد “بالعربي” لتحذير أهالي غزة من مخططات “حماس”

حذر أفيغدور ليبرمان وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سكان قطاع غزة من الانجرار وراء قيادة حركة “حماس” في القطاع من خلال المشاركة في “مسيرات العودة” والاقتراب من الجدار الحدودي.

وللمرة الأولى، نشر ليبرمان تغريدة باللغة العربية، عبر حسابه بموقع “تويتر” لتحذير أهالي القطاع من مغبة المشاركة فيما اسماه “الاستفزاز” عبر الحدود.

وقال وزير الدفاع: “إلى سكان قطاع غزة : قيادة حماس تغامر في حياتكم. كل من يقترب من الجدار يعرض حياته للخطر”.

وأضاف ليبرمان في تغريدته: “انصحكم مواصلة حياتكم العادية والطبيعية وعدم المشاركة في الاستفزاز”.

الى سكان قطاع غزة :

قيادة حماس تغامر في حياتكم. كل من يقترب من الجدار يعرض حياته للخطر. انصحكم مواصلة حياتكم العادية والطبيعية وعدم المشاركة في الاستفزاز. — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) March 30, 2018

وبدأت طلائع المشاركين في المسيرات تصل إلى المنطقة المحددة للتجمع متوجهة نحو السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، تلبية لدعوة وجهتها فصائل فلسطينية، بمناسبة الذكرى الـ 42 لـ”يوم الأرض”، الذي يصادف اليوم الجمعة.

وأطلقت الفصائل على المسيرات اسم “العودة وكسر الحصار”، مؤكدة أنها ستكون “شعبية وسلمية”.

وأعلنت إسرائيل أن جيشها يجهز وحدة كلاب خاصة لمواجهة المتظاهرين في قطاع غزة، وهي كلاب هجومية وكلاب فحص ورصد وكشف للمتفجرات، بحسب الناطق باسم جيش الاحتلال.

وقال أفيخاي أدرعي عبر “تويتر: “في الأسبوعيْن الأخيريْن تستعد وحدة # عوكتس للكلاب المدربة لمواجهة التظاهرات العنيفة في قطاع # غزة حيث تم نشر مقاتلي الوحدة بشكل واسع بالإضافة إلى كلاب هجومية وكلاب فحص ورصد وكشف المتفجرات وبذلك سيتم التعامل مع محاولات لاقتحام الحدود ولابعاد المشاغبين.

في الأسبوعيْن الاخيريْن تستعد وحدة #عوكتس للكلاب المدربة لمواجهة التظاهرات العنيفة في قطاع #غزة حيث تم نشر مقاتلي الوحدة بشكل واسع بالاضافة الى كلاب هجومية وكلاب فحص ورصد وكشف المتفجرات وبذلك سيتم التعامل مع محاولات لاقتحام الحدود ولابعاد المشاغبين. #مش_عودة_فوضى #مسيرة_الفوضى pic.twitter.com/DGmPPxtUJB — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 29, 2018

ونشر أدرعي رسماً كاريكاتيرياً مصوراً مسلحاً ملثماً من “حماس” يدفع سيدة نحو الحدود، علق عليه بالقول: “عند تحقيق إرهابها، تتناسى حماس حقوق النّساء والأطفال، فتدفعهم نحو الجدار لتحقيق إرهابها ولتتهرّب من مسؤوليّاتها نحوهم مستغلّةً براءتهم. فيا سكّان # غزّة، نساءً وأطفالًا، لا تسمحوا لحماس باستغلالكم لمصالحها الإرهابية، لأن ذلك لن يعود عليكم إلّا بالضّرر”.