ليبرمان: حماس فرع صناعي يعمل بدعم إيراني

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إن حركة حماس ليست سوى “منظمة تعمل كفرع صناعي، هي وحركة الجهاد الإسلامي لا يمكن أن تتواجدا دون دعم إيراني، تمامًا كما لا يستطيع حزب الله التواجد دون دعم إيراني”.

وأشار إلى أن “حماس أدركت أنها تفقد الدعم في الشارع الفلسطيني وقد تفقد قوتها نتيجة لذلك، ولذا تحاول توجيه غضبها تجاه الإسرائيليين”، فضلًا عن كونها “أصبحت معزولة في العالم العربي”.

وأضاف ليبرمان أن “جميع الأسلحة والذخائر والمستشارين والتكنولوجيا، كلها تأتي من إيران، حماس حصلت على 260 مليون دولار استثمرت في عام 2017 في حفر الأنفاق، وفي التسلح، وفي صناعة الصواريخ، معظمها جاءت من إيران، حماس والجهاد الإسلامي لن يكون بمقدورهما أن يستمرا في التواجد أسبوعًا واحدًا دون إيران”.

وتابع ليبرمان في مقابلة له مع صحيفة “يديعوت أحرونوت”: “مستعدون لأي سيناريو، قبل الاحتجاجات الجماهيرية التي تخطط لها حماس على حدود غزة، كل من يخالف السيادة الإسرائيلية سيتضرر”.

ودعا ليبرمان الفلسطينيين إلى عدم الانضمام إلى “مسيرة العودة”، وحثهم على الإطاحة بنظام حماس، إذا أرادوا ضمان مستقبل أبنائهم.

وقال “إننا مستعدون كما يجب أن نكون، لما يسمى مسيرة العودة، أنا متأكد من أننا سنسمح لشعب إسرائيل بالاحتفال بعيد الفصح في الأمن والسلام”.

وأكد ليبرمان أن الجيش الإسرائيلي “أوضح لجميع أصحاب الأعمال الذين يشاركون في النشاط بالقرب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، بما في ذلك مالكو شركات النقل، أن أي شخص سيساعد جهود حماس لن يتمكن أبدًا من دخول إسرائيل، والقيام بأعمال تجارية هنا ، أو أي شيء آخر.”

وقال ليبرمان إننا “نعمل لمنع الحرب على حدود غزة، لا يمكننا منع نشوب حرب إلا بردع كبير وخطير”.