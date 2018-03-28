مهنة “البحث عن المتاعب” تستهوي نجوم الدراما في رمضان

تفرض مهنة الصحافة نفسها بقوة على دراما رمضان 2018، حيث تظهر في أكثر من عمل درامي، وتتنوع شخصية الصحافي بين إنسان يقظ الضمير يرى أن دوره الدفاع عن الحق، وآخر يستغل نفوذه ويمارس كل الأخطاء.

وترصد “إرم نيوز” الأعمال التي تظهر فيها مهنة البحث عن المتاعب بشكل واضح كالآتي:

عوالم خفية

يجسد الفنان عادل إمام دور “هلال كامل” وهو صحافي وروائي كبير، ومع تطور الأحداث تقع في يده أوراق ومستندات لقضية تقلب الرأي العام، ورغم التهديدات والضغوط التي تحاصره، يتمسك بمبادئه، والعمل من إنتاج وإخراج رامي إمام، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز.

أمر واقع

وافق الفنان الكبير نبيل الحلفاوي على المشاركة في بطولة مسلسل بعنوان “أمر واقع” أمام كريم فهمي، ويجسد في العمل دور كاتب كبير، له وجهة نظر في الحياة السياسية، ويدفع ثمن آرائه التي تصطدم بعدد من المسؤولين، والمسلسل من تأليف محمد رفعت، وإخراج مجدي السميري.

منطقة محرمة

وفي مسلسل “منطقة محرمة” تؤدي الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة دور صحافية ورئيس تحرير لبرنامج “توك شو” ضخم، والعمل رومانسي ويعتمد على الأكشن، ويشارك في بطولته خالد النبوي وكارولين عزمي وإنجي شرف ومن تأليف يوسف حسن، وإخراج محمد بكير.

قرمط بيتمرمط

وفي السينما هذا العام، تؤدي الفنانة مي سليم، دور صحافية مبتدئة من خلال أحداث فيلم “قرمط بيتمرمط”، تبحث عن فرصة للظهور والشهرة، والعمل بطولة وفاء عامر ودينا فؤاد وأحمد آدم ومن إخراج أسد فولد كار.