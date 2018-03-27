بعد اعتذار النجوم.. مهرجان القاهرة السينمائي يحل أزمة الرئيس

أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة المصرية، قرارًا بتعيين المنتج والسيناريست محمد حفظي رئيسًا للدورة رقم 40 من عمر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وكانت الوزيرة قد جلست مع عدد من المهتمين بصناعة السينما؛ لاختيار رئيس الدورة الجديدة، وضمت اللجنة نقيب السينمائيين مسعد فودة والدكتور خالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، وتم التصويت على 3 أسماء، هي: ليلى علوي ومحمود حميدة والمنتج محمد حفظي.

وجرى حسم الأمر باختيار محمد حفظي لرئاسة الدورة الجديدة والتي سوف تنطلق في أول نوفمبر المقبل، وذلك بعد رفض حميدة وعلوي ومن بعدهما حسين فهمي الذي اشترط بعض الأمور عجزت وزيرة الثقافة عن تلبيتها.

وقالت وزيرة الثقافة فى تصريح خاص لإرم نيوز، إن الاختيار جاء بهدف ضخ دماء جديدة في إدارة المهرجان، مما ينعكس بالإيجاب على الحياة الفنية والثقافية في مصر؛ وذلك نظرًا لما يمتلكه حفظي من رؤى إبداعية وأفكار مبتكرة ومتجددة على المستويين الفني والإداري، إضافة الى علاقاته الفنية القوية إقليميًا وعربيًا ودوليًا .

من جانبه، أبدى حفظي سعادته بالاختيار، وقال فى تصريح لإرم نيوز: المهمة ثقيلة، وسوف أبذل جهدي لجذب رعاة واستضافة نجوم عالميين والحصول على أفلام عالمية تعيد وهج المهرجان.

يذكر أن محمد حفظي درس الهندسة في لندن، ونجح خلال عقد واحد من الزمن أن يثبت نفسه كأحد أبرز كتاب السيناريو والمنتجين الشباب في العالم العربي، حيث اختارته مجلة سكرين إنترناشونال ضمن قائمة قادة المستقبل لعام 2013، في فئة المنتجين، ليكون العربي الوحيد الذي تضمنته القائمة كأحد أكثر صناع السينما تأثيرًا في العالم العربي.