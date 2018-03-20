الصين تدعو أمريكا إلى التعامل مع مسائل التجارة “بعقلانية”

المصدر: ا ف ب

دعا رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ، الولايات المتحدة، الثلاثاء، إلى التعامل مع مسائل التجارة “بعقلانية” وليس “تحت تأثير العاطفة”، وذلك في الوقت الذي يبحث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إمكانية فرض إجراءات عقابية بحق بكين.

ويدرس ترامب اتخاذ إجراءات جديدة بحق الصين حول ما يقول إنه “سرقة” للملكية الفكرية الأمريكية، وذلك بعد أن فرض رسومًا جمركية على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم من بضع دول.

وتتهم واشنطن بكين منذ زمن بأنها ترغم الشركات الأمريكية على كشف معلومات تجارية والتخلي عن ملكيتها الفكرية لقاء السماح لها بالعمل في الصين، إلا أن لي تعهد توفير “حماية صارمة للملكية الفكرية للشركات الأمريكية”.

وقال لي خلال مؤتمر صحافي عقب انتهاء الجلسة السنوية العامة لمجلس النواب: “نأمل أن يظل الجانبان ملتزمين بالعقلانية وعدم التصرف تحت تأثير العاطفة، وتجنب حرب تجارية”.

وكان ممثل الولايات المتحدة للتجارة روبرت لايتهايزر اقترح أخيرًا فرض ما مجمله 30 مليار يورو من الرسوم على الصين، لكن ترامب يريد نسبة أعلى، بحسب وسائل الإعلام الأمريكي.

وبلغ حجم العجز التجاري الأمريكي إزاء الصين 375 مليار دولار في العام 2017 لكن الصادرات الأمريكية الى هذا البلد كانت قياسية أيضًا للفترة نفسها.