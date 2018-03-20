ترامب يكشف حجم ما تنفقه إيران لدعم الإرهاب

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الحرس الثوري الإيراني أنفق مبلغا ضخما يصل إلى 16 مليار دولار منذ العام 2012 لدعم نظام بشار الأسد والمليشيات الإرهابية في كل من اليمن والعراق وسوريا.

وأضاف ترامب، في رسالة تهنئة بمناسبة عيد النوروز، إن الخزانة الأمريكية ستظهر دعمها للشعب الإيراني رغم القمع الذي يتعرض له من قبل النظام.

وأكد ترامب في رسالته أن الحرس الثوري هو جيش معاد لشعبه ويسرق مقدراته ويروعه من أجل دعم الإرهاب.

وأشار ترامب إلى ان النظام الإيراني، يعمد إلى حجب المعلومات عن الشعب عبر فرض رقابة صارمة ومنع التجمعات السلمية.

وقال ترامب إن أمريكا شتقف إلى جانب مطالبات الشعب الإيراني الذي خرج في احتجاجات ضد النظام القمعي، الذي يعمد على محاولة تغطية تمويله للإرهاب من مقدرات الشعب عن طريق الدعاية والرقابة.