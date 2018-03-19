مسؤول أمريكي: ترامب ومحمد بن سلمان سيناقشان الدعم الروسي لإيران

نقلت وكالات أنباء روسية، عن مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، قوله الإثنين، إن الرئيس دونالد ترامب، سيبحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كيفية “إجبار روسيا على دفع ثمن” إجراءاتها في سوريا ودعمها لإيران.

وقال المسؤول، إن الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي “سيناقشان إجراءات إيران المزعزعة للاستقرار في سوريا، فضلا عن ذلك ستتطرق المناقشات، إلى دور روسيا في دعم الأعمال الوحشية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا”.

وأضاف المسؤول “كما ستتم مناقشة كيفية مواجهة محاولات روسيا حماية إيران من سعي الولايات المتحدة، التي تدعو لتقديم إيران إلى العدالة على خلفية تزويدها الحوثيين باليمن بالصواريخ الباليستية التي استخدمت للهجوم على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة”.

وأكد المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية، أن الولايات المتحدة تتهم روسيا، بتقويض العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، من خلال إمدادات الأسلحة.

وقال ممثل الإدارة للصحفيين: “جزء من محادثاتنا مع السعوديين، سيكون نقاشًا حول محاولات روسيا استخدام الوضع لصالحها، لقد أعاقت موسكو قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، الذي كان سيحمل النظام الإيراني مسؤولية برنامج الصواريخ الباليستية.

وأوضح المسؤول الأمريكي “كما ستتم أيضا مناقشة مقاضاة إيران على مساعدتها للهجمات ضد السفن في البحر الأحمر”.

وغادر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية بناء على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

ولن تقتصر زيارة ولي العهد السعودي على لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبار المسؤولين في الكونغرس، بل ستشمل أيضًا لقاءات مع مديري أكبر الشركات في السليكون فالي ومدينة سياتل.