إعادة انتخاب “لي كه تشيانغ” رئيسًا للوزارء في الصين

أعاد البرلمان الصيني، اليوم الأحد، انتخاب لي كه تشيانغ رئيسًا لمجلس وزراء البلاد.

وجرى الاقتراع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، بقاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين.

وحصل لي كه تشيانغ على أصوات 2964 مندوبًا من أصل 2966 شاركوا في الاقتراع.

وعقب الاقتراع وقع الرئيس الصيني شي جين بينغ مرسومًا رئاسيًّا بتعيين لي كه تشيانغ رئيسًا للوزراء.

كما أجرى البرلمان الصيني انتخابات نواب رئيس اللجنة العسكرية المركزية وأعضائها، ورئيس المحكمة العليا.

وأمس السبت انتخب البرلمان الصيني الرئيس الحالي للبلاد شي جين بينغ، لولاية رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات.

وبموجب تعديل دستوري أقره البرلمان في 11 مارس/ آذار الجاري بات ممكنًا أن يبقى شي جين بينع في الحكم بعد انتهاء فترته الرئاسية الثانية عام 2023، مدى الحياة.