روسيا تضع في المدار قمرًا صناعيًا عسكريًا

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن صاروخ “سويوز – 2.1 ب” الذي أطلق اليوم السبت من قاعدة بليستسك قد وضع في المدار قمرًا صناعيًا عسكريًا روسيًا.

وقالت الوزارة فى بيان لها إن” الصاروخ الحامل لـ “سويوز – 2.1 ب” نجح في وضع مركبة فضائية في المدار لصالح وزارة الدفاع الروسية”.

وبحسب تقرير لموقع “سبوتنيك” الروسي يعد هذا رابع إطلاق لـ “سويوز –2” الذي أنجز في عام 2017 انطلاقًا من قاعدة بليسيتسك في منطقة أرخانجيلسك، ليبلغ مجموع ما تم إطلاقه منذ العام 2004 حوالي 32 صاروخًا انطلاقًا من قاعدة بليستسك.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، انتهى إطلاق “سويوز-2.1ب” من قاعد ة فوستوشني كوزمودروم في الشرق الأقصى من روسيا بالفشل.