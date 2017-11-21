تعرف على سلاح بوتين السري في وزارة الدفاع الروسية (صور)

لفتت الحسناء الروسية، روسيانا ماركوفسكايا، الانتباه، بعد تعيينها متحدثة رسمية باسم وزارة الدفاع الروسية، وأثارت جدلًا واسعًا بصورها، التي تُظهر جمالها اللافت ورشاقتها، على “إنستغرام”.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن “معجبي ماركوفسكايا، استقبلوا خبر تعيينها بالمنصب الجديد بتشجيع كبير، حيث علق أحدهم قائلاً: “قبلات لجميلة وزارة الدفاع”، فيما علق آخر بقوله: “لقد انتقيتِ من الأحياء الفقيرة، حتى أصبحتِ سلاح بوتين، أحسنتِ جميلتي”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن روسيانا، ليس اسمًا روسيًا تقليديًا، حيث يعتقد أن والديها أطلقا عليها هذا الاسم، كنوع من دعم الاستقلال الروسي عن الاتحاد السوفيتي”.

وبالإضافة إلى منصبها المهم، تتمتع روسيانا بجاذبية خاصة، وقد انتقلت من مدينة “فلاديفوستوك”، حيث درست بجامعة “فار إيسترن الاتحادية”، إلى العاصمة موسكو قبل عامين، حيث عملت بقناة “آر إي إن تي في”، وقناة الأخبار “زيفيزدا”.

وتحظى روسيانا، التي يعتبرها كثيرون، بمثابة سلاح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السري، في وزارة الدفاع، بنحو 8 آلاف متابع على “إنستغرام”.