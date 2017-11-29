بعد نفادها سريعًا.. سوق سوداء لتذاكر حفلات الموسيقار العالمي ياني في السعودية‎

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، لسوق سوداء لبيع تذاكر 6 حفلات سيحييها الموسيقار العالمي ياني بأول ظهور له في السعودية خلال الأيام المقبلة بعد نفاد غالبية تذاكر تلك الحفلات بشكل سريع من أماكن البيع الرسمية.

ويعرض عدد من المغردين السعوديين حاليًا تذاكر لحفلتي مدينة جدة يومي الخميس والجمعة، وبأسعار تفوق أسعارهما الأصلية التي تم بيع التذاكر فيها عبر المنصات التي وفرتها هيئة الترفيه الحكومية التي تنظم الحفلات، فيما بدأ عرض تذاكر حفلات الرياض والظهران أيضًا بشكل أقل لكنه يزداد تدريجيًا مع نفاد غالبية التذاكر لتلك الحفلات باستثناء عدد محدود من تذاكر الفئة الأولى الأعلى سعرًا.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفلات الست بين 900 ريال للفئة الأولى الممتازة و200 ريال للفئة الأخيرة الأبعد عن المسرح الذي سيعزف عليه ياني وفرقته الموسيقية مقطوعات عالمية شهيرة أمام جمهور سعودي تشكل العائلات جزءًا منه.

ومن المقرر أن يحيي ياني حفلي مدينة جدة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وحفلي الرياض في قاعة المؤتمرات الكبرى في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن يومي 3 و4 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وحفلي الظهران في الساحة الخارجية للصالة الخضراء يومي 6 و7 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكان من المقرر أن تقام حفلتا الرياض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض قبل أن يتم نقلهما للصالة الكبرى في جامعة الأميرة نورة بسبب الإقبال الكبير على طلب التذاكر.

ووصل ياني، وفرقته الموسيقية، الثلاثاء الماضي، إلى مطار الملك عبدالعزيز، في مدينة جدة السعودية في أول ظهور له في المملكة التي أصبحت تستقطب الكثير من الفنانين حاليًا بعد عقود من الانغلاق على الفنون.