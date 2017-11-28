للمرة الأولى.. الموسيقار العالمي ياني في السعودية (صور)

وصل الموسيقار العالمي ياني وفرقته الموسيقية، فجر الثلاثاء، إلى مطار الملك عبدالعزيز في مدينة جدة السعودية، لإحياء 4 حفلات موسيقية، في أول ظهور للفنان العالمي بالمملكة، التي تستقطب الكثير من الفنانين حاليًا بعد عقود من الانغلاق على الفنون.

وأظهرت صور التقطها بعض المتواجدين في المطار، النجم اليوناني الأصل في صالة القادمين بالمطار، بينما يحيط به مراسلون لبعض وسائل الإعلام المحلية.

كما نشرت هيئة الترفيه الحكومية، التي تنظم حفلات ياني في المملكة، صورًا له في المطار، ملمحة لإمكانية إقامة حفلة إضافية في المنطقة الشرقية، إضافة للحفلات المجدولة للموسيقار.

ومن المقرر أن يحيي ياني 4 حفلات موسيقية، اثنتان منها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، يومي الـ30 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، والأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وآخران في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض، يومي الـ3 والـ4 من الشهر المقبل.

وقبل ساعات من وصوله للمملكة، نشر ياني عبر حسابه في موقع “تويتر”، صورة له في الطائرة التي تقله إلى السعودية، بصحبة ابنته كريستالان، وعلق عليها قائلًا: “ها هي الرحلة العظيمة تبدأ”.

وأصبحت السعودية في الآونة الأخيرة قبلة لكبار الفنانين العالميين، في إطار عزم أكبر بلد خليجي على الانفتاح، وتبني تفسيرات أقل محافظة للشريعة الإسلامية، من التفسيرات التي كانت متبعة في الماضي، وحُظرت بسببها إقامة الفعاليات الفنية في البلاد.