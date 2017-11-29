بالفيديو.. ياني يتحدث باللغة العربية من السعودية

ظهر الموسيقار العالمي، ياني، في مقطع فيديو صوره من داخل السعودية التي يزورها حالياً، متحدثاً باللغة العربية ليثير مزيداً من إعجاب عشاقه الكثر في المملكة.

وصور المقطع القصير الذي حقق نسب مشاهدة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة وصول الموسيقار ياني إلى مطار الملك عبد العزيز، في مدينة جدة السعودية، فجر الثلاثاء.

وقال ياني في الفيديو الذي يظهر فيه برفقة مراسلي وسائل الإعلام الذين تجمعوا لاستقباله في المطار “أنا كتير سعيد كوني في المملكة العربية السعودية”.

وبدا ياني فرحاً بالفعل بزيارته للمملكة، إذ ظل مبتسماً مع مستقبليه في المطار، فيما أبدى حماسه لحفلات المملكة.

وكان من المقرر أن يحيي ياني أربع حفلات في المملكة بدءً من يوم غد الخميس، لكن تم إضافة حفلين جديدين بسبب الطلب الكبير على التذاكر، بحيث يتم إحياء حفلين في كل من مدن جدة والرياض والظهران.