بسبب الإقبال الكبير.. الموسيقار العالمي ياني يحيي حفلين إضافيين في السعودية

قالت هيئة الترفيه الحكومية في السعودية، إن الموسيقار العالمي الذي يزور المملكة حالياً، سيحيي حفلين إضافيين في المنطقة الشرقية إضافة لحفلاته الأربع في مدينتي جدة والرياض.

وأوضحت الهيئة أن حفلتي المنطقة الشرقية ستقامان في الساحة الخارجية للصالة الخضراء في مدينة الظهران يومي 6 و7 من ديسمبر/كانون الأول القادم.

ومن المقرر أن يحيي ياني أيضاً حفلين في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، يومي غد الخميس وبعد غد الجمعة، وآخران في قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض يومي 3 و4 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكان المقرر أن تقام حفلتا الرياض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض قبل أن يتم نقلها للصالة الكبرى بجامعة الأميرة نورة بسبب الإقبال الكبير على طلب التذاكر.

وصل ياني، وفرقته الموسيقية، فجر يوم الثلاثاء، إلى مطار الملك عبد العزيز، في مدينة جدة السعودية في أول ظهور له في المملكة التي أصبحت تستقطب الكثير من الفنانين حالياً بعد عقود من الانغلاق على الفنون.