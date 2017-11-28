السعودية تتعرف على 4 إيرانيين من ضحايا حادثة منى

أعلن نائب مدير منظمة الحج والزيارة الإيرانية، محمد آزاد، الثلاثاء، أن السلطات السعودية تعرفت على 4 من الحجاج الإيرانيين الذين فقدوا في حادثة منى، التي ذهب ضحيتها 769، غالبيتهم من الإيرانيين، وكانت الحادثة قد وقعت في اكتوبر 2015.

وقال محمد آزاد في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية إيرانية، اليوم، إن “الطب الشرعي في السعودية تعرف على 4 من الحجاج الإيرانيين بعد إجراء فحص الحمض النووي، الذي يعرف بـ DNA لمعرفة الجينات الوراثية”.

وأضاف أن “إيران أرسلت 4 من بعض أفراد عوائل الضحايا لإتمام اختبار الحمض النووي، فتم التعرف على هوية الحجاج الضحايا”، مرجحًا أن يتم نقل جثمان هؤلاء الأربعة إلى إيران خلال الأيام المقبلة.

وكشف المسؤول الإيراني “أن الوضع الإقليمي وانقطاع العلاقات السياسية منعتنا بطريقة أو بأخرى من التعجيل بالاعتراف بحقوق الضحايا الإيرانيين، إلا أن منظمة الحج تواصل متابعة حقوق الضحايا وأسرهم، مع السلطات السعودية”.

وتقول إيران إن 464 من حجاجها لقوا حتفهم في في حادثة التدافع التي وقعت في مشعر منى قبل عامين، وتطالب بتعويضات لأسر الضحايا.