محكمة مصرية تؤجل محاكمة الفنانة شيما بطلة كليب “عندي ظروف”

قررت محكمة “جنح النزهة” في مصر، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة الفنانة شيماء أحمد المعروفة إعلاميًا بـ”شيما” في قضية اتهامها بـ”نشر الفسق والتحريض على الفجور” لجلسة الـ 5 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وجاء قرار المحكمة بناء على محاكمتها في قضية الكليب الأخير لها الذي حمل عنوان “عندي ظروف“، إذ أثار جدلًا واسعًا منذ بداية عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسبب في حالة من الغضب لدى الكثيرين بسبب ما جاء فيه من عبارات ومشاهد، اعتبرها كثيرون أنها تحمل إيحاءات جنسية.

وقال محامي شيما في جلسة اليوم إن “موكلته لم يكن لها علاقة بمحتوى الكليب، إذ إنها تنفذ تعليمات المخرج”، واصفًا إياها بأنها “كانت أداة في يده، وهو من طلب منها تنفيذ الكليب بالشكل الذي ظهرت به، دون معرفتها بإمكانية إحداثه هذه الضجة”.

واعتبر أن “موكلته تقدم فنًا راقيًا، بحسب وصفه، مستشهدًا بأكثر من فيديو كليب تم تصويره مسبقًا دون إحداث ضجة؛ ما يعكس حسن نيتها، وعدم تطلعها لحب الشهرة أو الظهور عبر هذا الكليب الأخير”.

ولم يحضر مخرج الكليب جلسات التحقيق أو المحاكمة أو محامون عنه، نظرًا لهروبه وعدم امتثاله للقضاء، رغم صدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

وكانت النيابة العامة قررت حبس شيما 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم تم تجديد حبسها لتصاب بحالة من الانهيار التام عقب دخولها الحبس.