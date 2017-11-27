مصر.. إحالة بطلة كليب “عندي ظروف” إلى محاكمة عاجلة

أحالت النيابة العامة في مصر، اليوم الإثنين، المطربة المثيرة للجدل “شيما”، ومخرج كليب “عندي ظروف” للمحاكمة العاجلة، بتهمة التحريض على الفسق، ونشر فيديو خادش للحياء.

وسبق أن ألقت أجهزة الأمن القبض على شيما بعد أغنية ظهرت فيها في “فيديو كليب” يحمل إشارات جنسية، واعترفت “شيما” أمام وكيل النائب العام بأنها “كانت تقيم في مدينة طنطا، وبعد وفاة والدها قررت السفر مع والدتها إلى القاهرة بحثًا عن العمل للإنفاق على نفسها، ومساعدة والدتها”، وأن ما دفعها لإنتاج الأغنية أنها “كانت تحلم بالشهرة”.

وأشارت إلى أنّها لم تكن تعلم أن الكليب بعد إذاعته سيثير الجدل، وأنها “كانت أداة في يد المخرج، وهو من كان يوجهها لاستخدام حركات جسدية مثيرة”، لافتة إلى أنها “كانت تبحث عن الشهرة، وجذب المشاهدين؛ ولكنها لم تشاهده إلا بعد إذاعته”.

وكانت نيابة النزهة في القاهرة قررت حبس شيما 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد القبض عليها، ومثولها أمام النيابة العامة، إثر بلاغ قدم ضدها للنائب العام، على خلفية بث الكليب، الذي اعتبر الكثيرون، أنه يثير الغرائز، من خلال الإيحاءات الجنسية.

ووجهت النيابة لشيما تهمًا، من بينها: “التحريض على الفسق والفجور، وبث إيحاءات جنسية من خلال الحركات، والاستعانة بمواد من شأنها إثارة الغرائز، ونشر الرذيلة، بما لا يليق مع العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع والعمل الفني”.