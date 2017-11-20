تمديد حبس الفنانة المصرية شيما بطلة كليب “عندي ظروف”

قررت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، تجديد حبس المطربة شيماء أحمد، المعروفة إعلاميًا بـ”شيما“، بطلة كليب “عندي ظروف”، 7 أيام على ذمة التحقيقات.

وأوضحت مصادر قضائية لـ”إرم نيوز”، أن قاضي المعارضات بمحكمة مصر الجديدة (شرق القاهرة)، وافق على طلب محامي المطربة بتأجيل الجلسة إلى الاثنين المقبل، لحين الإطلاع على أوراق القضية، فيما حضرت المطربة الشابة إلى المحكمة قبل أن يتم إعادتها إلى محبسها مجددًا.

وكانت نيابة النزهة في القاهرة قررت، السبت الماضي، حبس شيما 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد القبض عليها، ومثولها أمام النيابة العامة، إثر بلاغ قدم ضدها للنائب العام، على خلفية بث الكليب، الذي اعتبره الكثيرون، أنه “يثير الغرائز، من خلال الإيحاءات الجنسية”.

ووجهت النيابة لشيما تهمًا، من بينها “التحريض على الفسق والفجور، وبث إيحاءات جنسية من خلال الحركات، والاستعانة بمواد من شأنها إثارة الغرائز، ونشر الرذيلة، بما لا يليق مع العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع والعمل الفني”.