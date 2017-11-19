بعد فيديو القبض على شيما بطلة “عندي ظروف”.. هكذا تضامن معها نجيب ساويرس

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر المغنية شيما وهي تجلس على الأرض في نيابة النزهة، التي تولت التحقيق معها بتهمة إثارة الغرائز الجنسية في أغنية “عندي ظروف”.

وأحدث كليب “عندي ظروف” خلال الساعات الماضية، حالة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر رواد هذه المواقع أن الكليب احتوى على أفعال فاضحة، وإيحاءات جنسية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمباحث الآداب، ألقت القبض على المغنية شيما، وتم تحرير محضر بالواقعة، عقب معلومات وردت لمساعد وزير الداخلية لمباحث حماية الآداب، تفيد بوجود المغنية شيما فى منطقة النزهة.

شاهد #شيما خلال التحفظ عليها بقسم النزهة pic.twitter.com/nlG59p1ih4 — اليوم السابع (@youm7) November 18, 2017

وكان مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية المحامي أحمد مهران، تقدّم ببلاغ للنائب العام ضد المطربة شيماء أحمد وشهرتها “شيما” يتهمها فيه بالتحريض على الفسق والفجور، وممارسة الرذيلة.

من جهة أخرى، تضامن رجل الأعمال المصري المعروف نجيب ساويرس مع كل من المغنيتين شيرين وشيماء، مطالباً بالعفو عنهما والتركيز على المشاكل الأكثر أهمية في البلاد.

وقال في تغريدة له: “يا ريت نتسامح مع غلطات وهفوات شيرين وشيما، ونركز على الموضوعات المهمة مثل: الفقر والتعليم والصحة، ومحدش معصوم من الخطأ والمسامح كريم”.