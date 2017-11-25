بماذا علّقت إيفانكا ترامب على واقعة تقبيل ابنة أوباما بالجامعة؟

أدانت إيفانكا ترامب، ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التغطية الإعلامية المكثفة للحياة الشخصية المتعلقة بالابنة الكبرى للرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، مشددة على ضرورة احترام حياتها الخاصة.

ونشر ترامب تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تعقيبًا على التعامل الإعلامي مع ماليا أوباما قائلاً: “يجب أن تتمتع ماليا بالخصوصية الواجب توافرها لأي مواطن عادي، خاصة وأنها شابة صغيرة لم تتخط حاجز العشرين عامًا”.

كما علّقت الابنة الوحيدة للرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، تشيلسي كلينتون، بالقول: “ماليا مثل باقي الفتيات المراهقات بالجامعات تتمتع بحياة خاصة، ولا يجب لأي شخص أن يقتحم حياتها لأي سبب”.

ووفقًا لصحيفة “بيزنس إنسايدر” البريطانية، انتشر في الأسبوع الماضي مقطع فيديو لماليا أوباما أثناء تقبيل أحد زملائها لها داخل ملعب كرة قدم.

ولقت ماليا دعمًا كبيرًا من المسؤولين بالبيت الأبيض وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي وابنته، اللذان تعرّضا لهجمات إعلامية مماثلة في أوقات سابقة.

ولم يقتصر دعم تشيلسي كلينتون على ماليا أوباما فقط، بل قامت في وقت سابق بدعم نجل ترامب الأصغر، بارون، البالغ 11 عامًا، إثر تعرّضه لحملة مماثلة بسبب الأزياء التي يرتديها.

ودعت تشيلسي وسائل الإعلام بالتوقف عن التدخل في حياة بارون، ما دفع السيدة الأولى ميلانيا ترامب لشكر تشيلسي كلينتون على موقفها.