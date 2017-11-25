ترامب: رفضت لقب “شخصية العام” لهذا السبب.. ومجلة الـ”تايم” ترد: كلامك غير صحيح

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه انسحب من الترشح لاستطلاع “شخصية العام 2017″، الذي تشرف عليه مجلة “تايم” الأمريكية، في الوقت الذي يتصدر فيه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قائمة استطلاع المجلة نحو نيل اللقب.

وحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، كتب ترامب في تغريدة على موقع “تويتر”، الجمعة، قائلاً: “اتصلت تايم، لتقول إنها من المرجح أن تطلق علي اسم شخصية العام، كما فعلت العام الماضي، لكن ذلك تطلب موافقتي على إجراء مقابلة، وجولة تصوير كبيرة، قلت إنها ربما ليست فكرة جيدة، ولن أشارك في ذلك. وشكرًا على كل حال!”.

في المقابل، علق محرر مجلة “تايم”، ريتشارد ستنجل، على ما كتبه ترامب بقوله: “أكره أن أقول هذا، لكن هذا لا يعني أنك ستكون شخصية العام، وعندما تطلب تايم صورًا، فهي تريد الصور للمنافسة”.

واعترضت المجلة على ما كتب ترامب، قائلة: “غير صحيح ما قيل حول اختيارنا لشخصية العام، وإننا لا نعلق على اختيارنا حتى تاريخ نشره”.

وطبقًا لصحيفة “واشنطن بوست”، فإن من بين المتسابقين لشخصية العام 2017، ستيفن بانون، المستشار السابق لترامب، والمطربة أريانا جراندي، وعمدة سان خوان كارمن يولين كروز، ولاعب كرة القدم كولن كابيرنيك، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كوميه، والمستشار الخاص روبرت مولر، ومقدم البرامج جيمي كيميل، والسيناتور جون ماكين، ورئيس الوزراء الكندي جوستن ترودو، ورئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من السعودية، والبابا فرنسيس.

يشار إلى أن دونالد ترامب، حصل على لقب “شخصية عام 2016″، وتفّوق على منافسته في انتخابات الرئاسة هيلاري كلينتون، وكذلك مؤسس”فيسبوك” مارك زوكربيرغ.

وبحسب الاستطلاع الجاري على موقع مجلة “تايم”، فإن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يتقدم بفارق كبير على غيره من المرشحين؛ للحصول على لقب “شخصية عام 2017”.

ومن المتوقع أن تطلق مجلة “تايم”، اسم شخصية عام 2017، في 6 كانون الأول/ديسمبر المقبل.