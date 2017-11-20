اكتشاف قصر احتفالات لملوك الفراعنة في مصر

أعلنت وزارة الآثار المصرية، اليوم الاثنين، عن اكتشاف فرعوني جديد تمثل في قصر احتفالات ملكية بمنطقة المطرية شرقي القاهرة يعود تاريخها إلى الفترة من 1300 قبل الميلاد وحتى 1000 قبل الميلاد.

وقال الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار السابق، ورئيس مشروع البحث والتنقيب بالمشروع:” إن تلك المنطقة كان متعارفًا عليها أنها أرض المعابد، إذ يعد اكتشاف اليوم مرحلة أولى لاكتشاف مدينة المعابد الفرعونية شرق العاصمة”.

وأضاف الدماطي في تصريحات صحفية، أن العمل في المشروع المكتشف بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في ظل حراسة أمنية مشددة للمنطقة على مدار 24 ساعة، لاستكمال مراحل الاكتشاف الهام.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة المطرية تمتلك الكثير من الآثار، ومنها أقدم مسلة في العالم وعمرها أكثر من 3 آلاف عام.

وفي الوقت الذي يمثل فيه قطاع الآثار صلب السياحة في مصر، فإن القاهرة تعول على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنويًا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو 68 مليار جنيه (9.5 مليار دولار) حسب بيانات وزارة السياحة.