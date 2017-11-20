بغداد: القاهرة استأنفت إصدار التأشيرات للعراقيين بعد توقفها لأسابيع

استأنفت السلطات المصرية، الاثنين، إصدار التأشيرات السياحية للمواطنين العراقيين الراغبين بزيارة مصر، بعد توقف دام عدة أسابيع، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية العراقية.

وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها الاثنين: إن “السلطات في مصر استأنفت استقبال معاملات إصدار تأشيرات السياحة، بعد أن توقفت للفترة الماضية”.

وأكدت الوزارة على “أهمية الخطوة في تعزيز العلاقات الثنائية، ودعم قطاع السياحة والاقتصاد بين البلدين الشقيقين”، في حين أشادت “بالعمل الدبلوماسي الاستثنائي من قبل الجانبين في تذليل العقبات”.

وكانت شركة “عيون مصر انترناشيونال” قالت لعملائها: إن “هناك توجيهات بعدم استقبال الوفود السياحية القادمة من العراق، والحاصلين على التأشيرات والموافقات الأمنية، وذلك لفترة زمنية امتدت ما بين 10 أيام إلى 30 يومًا”.