مصر تدعو المستثمرين الكويتيين للاستفادة من حوافز ضريبية تصل إلى 50%

أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، أن بلادها تقدم حوافز ضريبية للمستثمرين تصل إلى 50% من التكلفة الاستثمارية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا للاستثمار مثل الصعيد وسيناء.

وأشارت نصر، في ختام زيارتها إلى الكويت، وفق بيان للوزارة اليوم الاثنين، إلى أن مصر “تشهد تطورات إيجابية في صالح المستثمرين والأجانب، حيث عالج قانون الاستثمار الجديد المعوقات، التي كانت تعترض الاستثمارات الأجنبية من خلال حزمة من الحوافز بهدف القضاء على البيروقراطية في الإجراءات والتراخيص”.

وأضافت أن “الوزارة تضع خريطة استثمارية شاملة في مختلف المجالات مثل: الإسكان، والصناعة، والتعليم، والصحة، والطاقة”، لافتة إلى أنه “يتم حاليًا وضع منظومة من أجل زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص، وقيام القطاع الخاص بضخ استثمارات جديدة”.

ودعت الوزيرة المستثمرين الكويتيين إلى “زيادة استثماراتهم في مصر، وضخ استثمارات جديدة، خاصة في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية في العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور تنمية قناة السويس، والعلمين الجديدة”.

والتقت الوزيرة المصرية رئيس شركة السخنة للبتروكيماويات، عصام الصقر، حيث جرى استعراض خطة الشركة لزيادة استثماراتها من خلال مشروعها في منطقة السخنة لإقامة مصنع للتكرير، ينتج حوالي 15 مليون طن منتجات بترولية في العام.