الكويتيون يرفضون استيراد المزروعات المصرية رغم ارتفاع أسعار البصل

أبدى عدد من الكويتيين رفضهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقرار وزارة التجارة والصناعة رفع الحظر عن استيراد منتجات زراعية من مصر، لإنهاء أزمة ارتفاع أسعار البصل التي شهدتها الكويت مؤخرًا.

وسجلت أسعار البصل في الكويت قبل أيام ارتفاعًا جنونيًا هو الأعلى لها منذ خمس سنوات، بعد أن وصل سعر الكيس الذي يزن عشرين كيلو إلى 9.5 دينار كويتي، في حين كان سعره في السابق 2.5 دينار.

وكانت الكويت قد حظرت استيراد البصل من مصر قبل أشهر، بعد أن أظهرت التقارير الصحية الصادرة عن هيئة الغذاء أن “البصل المصري روي بالمياه المعالجة وأصبح غير قابل للاستهلاك البشري”.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا برفع الحظر عن استيراد منتجات زراعية مصرية وهي البصل والخس والجوافة والفلفل، بهدف إنهاء أزمة ارتفاع أسعار البصل المتفاقمة وعدم وصولها إلى منتجات زراعية أخرى.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن “القرار يقضى بإرفاق شهادة صحية مع كل إرسالية من تلك الأصناف الواردة للبلاد عبر المنافذ إضافة إلى إرفاق شهادة تحليل متبقيات لمبيدات الآفات في المنتجات الزراعية”، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية.

وفور إعلان الحكومة قرارها أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسم #خضرة_مصر_من_المجاري، تعبيرًا عن رفضهم قرار وزارة التجارة رفع الحظر عن استيراد المنتجات الزراعية من مصر، متداولين مقاطع بثت عبر محطات مصرية لمزارعين مصريين يقرون باستخدام مياه الصرف الصحي في ري مزروعاتهم.

وقال المحامي سعود مطلق السبيعي عبر حسابه في “تويتر”، تعليقًا على قرار الوزارة ” الحكومة غرقت في شبر بصل ..!”.

فيما كتب الناشط جراح فواز تغريدة تعليقًا على قرار الوزارة ” #خضره_مصر_من_المجاري وين تبون توصلنا ياحكومة أرواحنا صارت مجاري مكروبات وباء كبدي عشان تجار الجشع وترضيات بطقاق الشعب..!”.

بدوره، غرّد الإعلامي الكويتي داهم القحطاني ” #خضره_مصر_من_المجاري ملاحظة : – ليس كل المنتجات المصرية الزراعية تسقى بمياه المجاري . – يفترض أن يكون لدى #هيئة_الغذاء_والتغذية فرق مختصة تزور المزارع في #مصر و تتأكد من مطابقتها للشروط”.

وكان وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، قد أكد أن الأزمة انتهت بعد دخول نحو 160 طناً من البصل إلى السوق، يوم الخميس الماضي، وأنه قام بجولة بنفسه لضمان عودة البصل إلى سعره الطبيعي، وفقًا لصحيفة “الراي” الكويتية.

وقال الروضان :”إن سبب أزمة البصل مؤخرًا هو قلة إنتاج البصل في الهند هذا العام وتقرير الهيئة العامة للغذاء والتغذية بعدم صلاحية إحدى شحنات البصل التي لم تدخل البلاد ما أدى إلى شحه في السوق الكويتي وزيادة أسعاره”.

وتستورد الكويت أغلب أنواع البصل من الهند وباكستان وإيران، بالإضافة إلى مصر قبل أن يتم حظر الاستيراد منها قبل أشهر بسبب ارتفاع نسبة متبقيات المبيدات الحشرية فيه عن الحدود المسموح بها.