بالفيديو.. “أزمة البصل” بالكويت تشعل شجارًا في سوق الخضار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، مقطع فيديو يوثق مضاربة وقعت أمس الخميس في سوق خضار.

وأدت الواقعة إلى صدور قرار من قبل الأمن العام الكويتي بإبعاد الوافدَين اللذين تشاجرا في السوق.

ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية، عن مصدر أمني قوله “إن رجال الأمن تمكنوا من إلقاء القبض على المتشاجرين، اللذين تبين أنهما وافدان من الجنسية المصرية، وقد اختلفا بينهما على سعر البصل وتطور الخلاف إلى تشابك بالأيدي واللكمات والصفعات، حتى فض المشاجرة من قبل بعض العمال في السوق”.

وبعد حضور الأمن تم ضبط المتشاجرين، اللذين صدر بحقهما أمر بالإبعاد عن البلاد.

وتأتي هذه الواقعة عقب أزمة شهدتها الكويت بعد ارتفاع سعر البصل، حيث وصل سعر الكيلو الواحد إلى نحو 800 فلس، بارتفاع 400 % عن سعره المعتاد الذي لم يكن يتجاوز 200 فلس.

وكشف وزير التجارة لصحيفة “الراي” الكويتية”، إن ارتفاع الأسعار جاء بسبب توقف موسم البصل الهندي، والمشاكل الصحية التي ظهرت في البصل المصري، بحسب تقارير صحية سابقة من قبل هيئة الغذاء، التي أكدت أن البصل المصري روي بالمياه المعالجة، وبالتالي لا يمكن الإفراج عنه لأنه لا يصلح للاستهلاك الآدمي.