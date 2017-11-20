“فودافون” تسعى لمضاعفة عملاء تحويل الأموال هاتفيًا في مصر

قال كريم شحاتة، رئيس قطاع إدارة تسويق الأفراد في “فودافون مصر” التابعة لمجموعة “فودافون” البريطانية إن “شركته تستهدف زيادة عملاء خدمة تحويل الأموال بالهاتف المحمول لأكثر من 6 ملايين عميل خلال 18 شهرًا”.

وأضاف شحاتة: “لدينا نحو 3 ملايين عميل الآن في خدمة (فودافون كاش) هدفنا أن نصل لأكثر من الضعف خلال 18 شهراً”.

وكان شحاتة يتحدث في مؤتمر صحفي بمناسبة توقيع اتفاقية بين “فودافون مصر” و”بنك الإسكندرية” لتقديم خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول.

وتعتبر “فودافون” أول شركة اتصالات تطلق خدمة تحويل الأموال عبر المحمول في مصر، منذ حزيران/ يونيو 2013 بالتعاون مع “بنك التعمير والإسكان” الحكومي.

وتعمل مصر على تحفيز الأفراد والشركات على تقليص استخدام النقد في الأسواق، من خلال الاعتماد أكثر على عمليات تحويل الأموال الإلكترونية، والدفع الإلكتروني في المعاملات اليومية.

وقال شحاتة، إن البنك المركزي المصري وافق على زيادة الحد الأقصى لتحويل الأموال عبر المحمول إلى 10 آلاف جنيه في العملية الواحدة وبحد أقصى 50 ألف جنيه شهريًا، من 3 آلاف جنيه للعملية سابقًا و5 آلاف جنيه كحد أقصى شهريًا.

وأشار رئيس قطاع إدارة تسويق الأفراد في “فودافون” إلى أن الزيادة قد تطبق في منتصف كانون الأول/ ديسمبر المقبل.