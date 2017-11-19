وفاة مصمم علم السودان عن عمر يناهز 73 عامًا

توفي، مساء اليوم الأحد، مصمم علم السودان الحالي الفنان التشكيلي عبدالرحمن أحمد الجعلي، عن عمر يناهز 73 عامًا، بحسب الرئاسة السودانية.

وقالت الرئاسة، في بيان، إن الراحل “قدم الكثير من المساهمات ومثل السودان في الكثير من المعارض الخارجية”.

واعتمد شكل علم السودان الحالي، الذي صممه الجعلي، في الـ20 من شهر أيار/ مايو عام 1970، ويحتوي على 3 ألوان أفقية هي الأحمر، الأبيض، والأسود، مع مثلث أخضر على اليسار.

ويرمز اللون الأحمر في العلم السوداني “لدماء شهداء الوطن، أما اللون الأبيض فهو رمز نقاء السريرة عند السودانيين، فيما يشير اللون الأسود للاسم الذي اشتق منه اسم بلاد السودان، للانتماء إلى القارة السمراء، أما اللون الأخضر فيجسد نماء البلاد وثرواتها الطبيعة”.

وجاء اعتماد العلم الحالي عقب مسابقة نظمتها الحكومة السودانية لتصميم علم جديد للبلاد، واختير النموذج الذي قدمه الجعلي من بين 72 نموذجًا وصل المرحلة الختامية من المسابقة.

وعقب إعلان استقلال السودان في عام 1956 كان علم البلاد مكونًا من الألوان الأزرق، والأصفر، والأخضر، التي تمتد بشكل أفقي على طول العلم، الذي صممته الرسامة السودانية السريرة مكي الصوفي.

ومنح الرئيس السوداني، عمر البشير، الجعلي وسام الجمهورية الجدارة في 2014.

وتخرج الجعلي في كلية الفنون الجميلة بجامعة السودان العام 1970، وحصل على الماجستير في المعارض الدولية من أكاديمية المعمار والفنون بيرلين.

وعمل في وزارة الإرشاد القومي قبل أن يتم انتدابه في ثمانينيات القرن الماضي لعضوية المعارض الدولية في العاصمة الفرنسية باريس، وتم اختياره أيضًا للعمل في المملكة العربية السعودية بصفة خبير للمعارض يهتم بإنشاء قسم المعارض في الهيئة العامة العربية للتدريب والأعمال التابعة لجامعة الدول العربية.