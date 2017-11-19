ضبط متورط جديد في فيديو كليب “عندي ظروف”

أمرت نيابة النزهة في مصر الجديدة ،اليوم الأحد، بضبط وإحضار مخرج كليب “عندي ظروف”، للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة له بنشر الرذيلة والفجور.

وأوضحت مصادر قضائية، أن أمر الضبط والإحضار قد يشمل متهمين جددًا من بينهم منتج الكليب، لافتاً إلى إعلان المطربة شيماء أحمد المعروفة إعلامياً بـ”شيما” ندمَها على الظهور بالكليب الفاضح، واتهامها للمخرج والمنتج بأنهما دفعاها لهذا العمل دون وعي منها، وهو السبب وراء استدعاء المخرج.

وبينت المصادر لـ “إرم نيوز”، أن المطربة قالت خلال تحقيقات النيابة “إنها كانت تنفذ ما يُملى عليها من تعليمات من قبل المخرج”، مضيفةً: “أنها تخاف الله، وحافظة للقرآن، وخريجة أزهرية ولم يكن هدفها الفسق أو الفجور”.

وكانت نيابة النزهة أمرت بحبس المطربة شيما 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التحريض على الفسق ونشر فيديو خادش للحياء لحين استكمال التحقيقات معها.