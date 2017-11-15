بيع أكبر ماسة في العالم بـ25 مليون جنيه إسترليني (صور)

بيعت أكبر ماسة في العالم بمبلغ 25 مليون جنيه إسترليني، لمجهول الهوية في “مزاد كريستي” بسويسرا.

قال خبراء: إن الماسة كان يمكن أن تُباع بزيادة قدرها 12 مليون جنيه إسترليني، حيث يبلغ حجم قطعة الألماس نحو 163.41 قيراط، وهي معلقة في عقد من الزمرد والماس، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأوضح راهول كاداكيا، مدير المزاد ورئيس قسم المجوهرات الدولية في “كريستي”: أن الماسة تُمثل رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا للماس من النوع D ،والتي تنتمي لمجموعة الألماس الأبيض الأغلى سعرًا، وهي من النوعيات النادرة ،وغير متوفرة دائمًا علاوة على ارتفاع أسعارها.

وبدأ المزاد بسعر 15 مليون جنيه إسترليني، وتم بيعها أخيرًا لشخص يرغب في البقاء مجهول الهوية.

ووصفت الماسة بأنها “تحفة من الجمال وصنعة بديعة”، وقال توبياس كورميند، رئيس “شركة 77 دايموندز”، قبل بيعها إنه يعتقد أن السعر قد يصل إلى 38 مليون جنيه إسترليني.

تم اكتشاف قطع الماس من نوع D في شباط/ فبراير 2016 في منجم لولو في أنغولا، وهو أكبر اكتشاف للماس الأبيض الخام من أي وقت مضى.

وتم تحليل قطع الماس الخام في نيويورك، حيث كان فريق من 10 متخصصين في قطع الماس يشاركون في الشق، وقطع الليزر وتلميع الصخور الخام العملاقة، وتبينوا أنه من النوع الذي لا تشوبه شائبة.

وقام فريق من مصممي المجوهرات السويسرية الفاخرة بإنشاء 50 تصميمًا مختلفًا، قبل اختيار العقد، ويتكون الجانب الأيسر من القلادة من 18 ماسة من قطع الزمرد، والجانب الأيمن مكون من صفين من الزمرد على شكل كمثرى.