ستزور دبي.. أكبر ألماسة في العالم تعرض بهذا السعر (فيديو)

أعلنت دار “كريستيز” للمزادات إن ألماسة بيضاء بميزات نادرة تزن 163.41 قيراط، ستعرض في مزاد بجنيف يوم الـ 14 من نوفمبر/ تشرين الثاني وسط توقعات بأن تباع بأكثر من 30 مليون دولار.

وتعد هذه هي أكبر ألماسة على الإطلاق يتم طرحها للبيع في مزاد مفتوح.

وقال فرانسوا كوريل رئيس دار كريستيز في أوروبا وآسيا، خلال عرض للألماسة الخالية من الشوائب أقيم هذا الأسبوع في هونغ كونغ، إنه لم ير في حياته أبدا مثل هذه الألماسة.

وأضاف: “هذه هي المرة الأولى التي تعرض فيها ألماسة تزن 163 قيراطا خالية من الشوائب، وهذا هو أكبر حجر من هذه النوعية طرح في السوق كان يزن 110 قراريط وبالتالي هذا حجر أكبر من الحجر السابق بخمسين في المئة.. إنه نادر جدا”.

وعثر على الألماسة البيضاء في فبراير/ شباط العام الماضي في شرق جمهورية أنغولا بأفريقيا .

الألماسة التي يمكن فصلها عن قلادة مصنوعة من الذهب الأبيض ومزينة بالألماس والزمرد مثبتة معها، ستعرض في كل من لندن ودبي ونيويورك قبل طرحها للمزاد في جنيف.