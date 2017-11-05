الكويت تعتزم إنشاء مدينة للذهب والمجوهرات

طلبت وزارة التجارة والصناعة في الكويت من بلدية العاصمة تخصيص موقع لإقامة مدينة للذهب والمجوهرات على مساحة تقدر بنحو 100 ألف متر مربع. وفي حال تم الترخيص والتخصيص، ستكون المدينة الأكبر في المنطقة.

وكشفت صحيفة “القبس” عن مخاطبات بين وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت بهذا الشأن، ونقلت عن كتاب “التجارة” أنّ المدينة التي تسعى إلى إقامتها ستتكون من مبانٍ وأنشطة جميعها يتعلق بالمشغولات الثمينة والأحجار الكريمة.

وستشتمل المدينة على: مختبرات، و1500 مصنع وورشة للذهب والمجوهرات، ونحو 2000 محل، إلى جانب متحف للمشغولات الثمينة والتحف النادرة، وبورصة لتداول المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وصالة مزادات.