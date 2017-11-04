بسبب استقالة الحريري.. الرئيس اللبناني يؤجل زيارته إلى الكويت

أعلنت الرئاسة اللبنانية مساء اليوم، أن الرئيس ميشال عون، أجرى اتصالًا مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتم الاتفاق معه على تأجيل الزيارة، التي كان من المقرر أن يقوم بها عون يوم غدٍ إلى الكويت، وفقًا لحساب الرئاسة اللبنانية الرسمي على موقع “تويتر”.

وكان من المقرر أن يبدأ الرئيس اللبناني زيارة لمدة يومين إلى الكويت، اعتباراً من الغد، لبحث قضية تدخل حزب الله اللبناني بالشؤون الكويتية الداخلية على خلفية مذكرة الاحتجاج الرسمية التي قدمتها الكويت إلى لبنان.

واتهمت المذكرة التي قدمتها الكويت قبل أكثر من شهرين للبنان، حزب الله بتدريب 21 كويتياً شيعياً، صدرت بحقهم أحكام نهائية بالسجن في شهر حزيران الماضي بتهمة تشكيل ما يعرف بـ “خلية العبدلي”.

وجاء تأجيل زيارة الرئيس اللبناني ميشال عون للكويت بسبب استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري المتواجد حالياً في السعودية، اليوم السبت، والذي انتقد سياسة حزب الله في لبنان، وهيمنته على القرار فيه، واستخدام سلاحه في صراعات خارجية مثل سوريا، تنفيذاً لسياسة إيران التي قال “إن أيديها في المنطقة ستقطع”.

وتوقع مراقبون، أن استقالة الحريري ستؤثر سلبياً على العلاقات اللبنانية الكويتية “الفاترة أصلًا” في ذروة التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية من جهة وإيران وحزب الله من جهة ثانية.

وكان الرئيس اللبناني يعوّل على الزيارة بأن تسهم في تحسين العلاقات بين البلدين، وطمأنة العدد الكبير من اللبنانيين الذين يعملون في الكويت، إضافة إلى موضوع الصندوق التنموي الكويتي التابع للكويت في مناطق حزب الله، بجنوب لبنان الذي يساهم في بناء المستشفيات والمدارس والمراكز، بالإضافة إلى حل مسألة تعيين سفير لبناني جديد في الكويت.