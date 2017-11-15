طلاق مصممة الأزياء السعودية نجلاء عبدالعزيز يثير التساؤلات (فيديو)

فاجأت مصممة الأزياء السعودية ونجمة “سناب شات”، نجلاء عبدالعزيز، جمهورها بخبر انفصالها عن زوجها، علي الناصر، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية.

وأكدت نجلاء خبر طلاقها، بعد قيامها بنشر فيديو وهي تستمع إلى الأغاني الحزينة، وكتبت فوقه عبارة “تم انفصالي عن زوجي”.

وانهالت عبارات المواساة والتشجيع، من قبل رواد مواقع التواصل، في محاولة للتخفيف من حزن نجلاء.

ورغم وقوف العديد من متابعيها معها في محنتها، لكن منهم من انتقد قيامها بتصوير جميع التفاصيل الخاصة بحياتها، وإعلان خبر طلاقها مع الأغاني عبر مواقع التواصل.

وبدأت التساؤلات تحوم حول سبب طلاق المصممة السعودية، فمنهم من قال، إن غيرة زوجها من شهرتها هي السبب في خلافاتها وطلاقها، ومنهم من رجح أن إهمالها لعائلتها وانشغالها الدائم بشهرتها هو السبب، فيما تكتمت نجلاء -المعتادة على نشر جميع تفاصيل حياتها لمتابعيها- على أسباب طلاقها.

وعقب طلاقها، نشرت نجلاء مقطع فيديو يصور أحد أركان منزلها، وقد علقت عليه بحسرة وحزن، قائلة إنها قامت بالإشراف على تصميم المنزل، وفرشه وترتيبه قطعة قطعة وخطوة خطوة، وهي الآن مضطرة لتوديعه.

يذكر أن نجلاء عبدالعزيز، مصممة أزياء سعودية، ومِن مشاهير “سناب شات” وقد درست المحاسبة، وتهوى تصميم المنازل، ولديها طفلان: صبي، وبنت.

فيما لا توجد معلومات موثقة أو شخصية حول طليقها علي الناصر، إذ تحفظت نجلاء -دائمًا- عن ذكر أي شيء بخصوصه.