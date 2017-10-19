القبض على سعودي ظهر بمقطع فيديو يضرب عاملًا ويسرقه بوضح النهار

ألقت شرطة الرياض في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي على مقيم ويسلبه في وضح النهار، ثم فر هاربا في مركبة مع آخرين.

وكشفت الشرطة، أن الفتى الذي ظهر في الفيديو حدث سعودي الجنسية، مضيفة أنه بعد عرض المقطع تمكنت من تحديد هوية الجاني وإلقاء القبض عليه، حيث تم إيداعه في دار الملاحظة العامة. وفق موقع “أخبار 24”.

وأقر الجاني بفعلته وبمشاركته لآخرين في واقعة السلب، والذين ما زال البحث عنهم جاريا.

يذكر أن مقطع فيديو ظهر فيه شخص وهو يقوم بتفتيش جيب مقيم ومن ثم ضربه على وجهه، فيما ظهر آخر وأخذ محفظة المقيم التي كان صاحبه قد رماها على الأرض وفتحها واستولى على ما بداخلها من نقود ورماها له، قبل أن قبل أن يستقلا سيارة يقودها ثالث ويغادروا الموقع.