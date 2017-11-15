ما أسباب طلاق نجلاء عبدالعزيز؟

شغل خبر انفصال المصممة، نجلاء عبدالعزيز، عن زوجها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعيها، وسط تكهنات بالأسباب التي دفعت إلى اتخاذ مثل هذا القرار، خاصة أن بينها وبين زوجها طفلين هما ولد وبنت؛ نهار، وروز.

ودفع هذا الجدل، نجلاء للتعليق ونفي بعض الأسباب التي وردت في التكهنات.

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وقالت في بوستات مكتوبة على سناب شات : “وش فيكم الله يهديكم ترند وبعض الكلام يضيق الصدر، تكفون أنا اعتبركم خوات لي، تكفون افهموني، من ناحيتي والله الشهرة والسوشال ميديا عمرها ما صارت سبب بأي مشكلة عندي، واصلا مستحيل اتنازل عن بيتي وعيالي وزوجي مقابل الشهرة! ومن ناحيته ليه اتهمتوه بالخيانة والزواج! حرام والله والدنيا دوارة، أنا م ارضى لي الكلام ولا ارضى عليه، وقرار أنا اتخذته وأتحفظ بأسبابه جدا جدا، ولإني بطلع من البيت اضطريت أعلمكم، ولأني اعتبركم خواتي، تكفون لا تزيدونها علي وعليه، وتأملت قول الله تعالى: (نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا) وعلمت أن القسمة من الله تعالى ورضيت بما قسم”.

وتظهر هذه التعليقات من نجاء أن أسباب الانفصال خلافات بسيطة، ويرجح متابعون أن يعود الثنائي لبعضهما لاحقا.

ويقول آخرون إن الطلاق لم يتم أصلا وكل ما حدث هو طلب من نجلاء للانفصال دون أن يتضح موقف الزوج.

وكان متابعون شككوا في أن يكون انشغال نجلاء بالسوشال ميديا وبحثها عن الشهرة سبب طلاقها، في حين لامها آخرون على حبها للشهرة، إلى حد تصوير خبر إعلانها انفصالها مرفقًا بأغان حزينة في مقاطع تظهر أركان بيتها.

يذكر أن نجلاء عبدالعزيز تهوى التصميم، وتصف نفسها بأنها مصممة، ومن مشاهير السوشال ميديا، وقد درست المحاسبة، ولديها بنت اسمها “روز” وولد اسمه “نهار”.