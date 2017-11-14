ترحيب سعودي صاخب بالفنان كاظم الساهر في أولى حفلاته بالمملكة

لقي إعلان هيئة الترفيه السعودية عن إقامة حفلين فنيين أواخر الشهر المقبل، للفنان العراقي كاظم الساهر، ترحيبًا كبيرًا وصاخبًا من قبل المدونين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الهيئة الحكومية: إن الساهر سيحيي حفلين غنائيين في مدينتي جدة والرياض، يومي الـ28 والـ29 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وسيسمح للعائلات بحضورهما.

ووجد الإعلان صدى سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي ،التي انشغل كثير من مدونيها السعوديين بالترحيب بأول إطلالة للفنان الساهر في المملكة ،التي خففت القيود المفروضة على الفنون خلال العامين الأخيرين.

وعلى موقع “تويتر” ،الذي يجمع ملايين السعوديين، وجد الوسم (#كاظم_الساهر_في_السعودية) طريقه إلى قائمة الترند سريعًا مع انضمام كثير من المغردين السعوديين إليه للترحيب به.

ووصفت إحدى المغردات الإعلان عن حفلتي الفنان كاظم الساهر في السعودية بـ”الحلم”، وقالت في تغريدتها: “وصار الحلم حقيقة، القيصر على مسارح السعودية”.

ووصفت مغردة أخرى تكتب باسم حنان، حضور الفنان الساهر للسعودية بـ”اللحظة التاريخية”، وكتبت في تغريدتها: “هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية”.

ولم تخلُ التعليقات من آراء تيار محافظ يعارض إقامة الحفلات الفنية، ويعتبرها مخالفة للتفسير ،الذي يتبعونه للشريعة الإسلامية ،والذي تطبقه السعودية.

يشار إلى أن الإعلان عن حفل الفنان العراقي وموعده، جاء بالتزامن مع إعلان عن إقامة 4 حفلات للموسيقار العالمي ياني، اثنتان منهما في جدة يومي الـ30 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، والأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، واثنتان في الرياض يومي الـ3 والـ4 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وتشكل حفلات الساهر وياني، وحفل آخر للفنانة الإماراتية بلقيس، بتاريخ الـ29 من تشرين الثاني/ نوفمبر، وهو مخصص للنساء فقط، جزءًا من فعاليات فنية وترفيهية ستطلقها هيئة الترفيه تباعًا خلال الفترة المقبلة، تحت شعار “‫شتانا ترفيه”.