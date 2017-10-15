لماذا ألغت هيئة الترفيه السعودية حفل شيرين الخيري في الرياض؟

قررت السعودية، اليوم الأحد، إلغاء الحفل الغنائي للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، الذي كان من المزمع إقامته نهاية تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية إلغاء الحفل لـ”عدم تقدُّم منظّم الفعالية بطلب الترخيص لهذا النوع من الحفلات”.

ودعت الهيئة الجهات والشركات الراغبة في تنظيم مثل هذه الفعاليات، إلى التواصل معها واستخراج التراخيص اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها، ولحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.

وكان من المفترض إقامة الحفل ضمن حملة جمعية سند الخيرية السعودية لدعم الأطفال مرضى السرطان في الـ 31 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وقد أثارت الأخبار التي تم تداولها حول إقامة الفنانة شيرين عبدالوهاب حفلاً غنائياً في الرياض، غضب واستياء السعوديين خاصة بعد الأرقام الضخمة التي تم تداولها لأسعار التذاكر، والتي تحدثت عن وصول سعر التذكرة إلى 10 آلاف ريال.

ودعا الآلاف من السعوديين عبر موقع “تويتر” لمنع هذا الحفل، وتعددت الوسومات التي صعدت على “تويتر”، حيث ظهر هاشتاغ بعنوان: “الشعب_يرفض_حفلة_شيرين”، والذي احتل المركز الثاني ضمن الوسوم الأكثر تداولاً وقتها، ووصل عدد المشاركين فيه إلى حوالي 50 ألف مغرد.